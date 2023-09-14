Українські військові звільнили розташовану на південь від Бахмута Андріївку, фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n187255-zsu-zvilnyly-andriyivku-na-bahmutskomu-napryamku-malyar.html

Ракурс

Захисники України рухаються вперед на південному флангу Бахмутського напрямку — звільнено розташоване за 10 км на південь від Бахмута село Андріївка.

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Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Наразі українські військові закріплюються на зайнятих позиціях

Водночас, за словами Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, — зазначила заступник міністра оборони.

Водночас у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади заяву про взяття Андріївки називають «хибною та передчасною».