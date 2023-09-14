Ганна Маляр, фото: ArmyInform

https://racurs.ua/ua/n187258-komunikaciynyy-zbiy-malyar-poyasnyla-peredchasne-povidomlennya-pro-zvilnennya-andriyivky.html

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В Андріївці на Бахмутському напрямку є певний успіх, проте наразі там тривають важкі бої.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пояснюючи ситуацію з появою повідомлень про звільнення Андріївки, котрі потім спростували.

«Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими, — зазначила вона. — Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій».

Нагадаємо, раніше сьогодні Маляр опублікувала повідомлення про звільнення розташованого на південь від Бахмута села Андріївка. Згодом у 3-й окремій штурмовій бригаді заяву про взяття Андріївки назвали «хибною та передчасною», зазначивши, що в районах Кліщіївки та Андріївки тривають серйозні і важкі бої.