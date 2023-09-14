Рашисти за допомогою фіктивних фірм розкрадають гроші на окупованих територіях — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n187257-rashysty-za-dopomogou-fiktyvnyh-firm-rozkradaut-groshi-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.htmlРакурс
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України активно використовують будь-які методи для власного збагачення.
Зокрема, вони розкрадають виділені Кремлем гроші, котрі призначаються для поставок та робіт на окупованих територіях. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У рф є велика кількість підприємств, які отримують підряди на проведення робіт та поставок товарів для ТОТ. Проте більшість цих фірм існують лише на паперах й належать родичам чиновників з тих регіонів, які мають шефство над населеними пунктами ТОТ, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що часто такі товари (будівельні матеріали) виробляють на захоплених підприємствах на окупованих територіях, але за документами вони вважаються нібито виробленими у рф — у вартість товарів закладають транспортування, більшу зарплату тощо.
Через масовість таких випадків на ТОТ прибули слідчі з рф, що свідчить про боротьбу над управлінням фінансовими потоками у кремлі, — наголошують у ЦНС.