Окупанти заробляють гроші на захоплених підприємствах окупованих територій, фото: Pixnio

https://racurs.ua/ua/n187257-rashysty-za-dopomogou-fiktyvnyh-firm-rozkradaut-groshi-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.html

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Росіяни на тимчасово окупованих територіях України активно використовують будь-які методи для власного збагачення.

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Зокрема, вони розкрадають виділені Кремлем гроші, котрі призначаються для поставок та робіт на окупованих територіях. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У рф є велика кількість підприємств, які отримують підряди на проведення робіт та поставок товарів для ТОТ. Проте більшість цих фірм існують лише на паперах й належать родичам чиновників з тих регіонів, які мають шефство над населеними пунктами ТОТ, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що часто такі товари (будівельні матеріали) виробляють на захоплених підприємствах на окупованих територіях, але за документами вони вважаються нібито виробленими у рф — у вартість товарів закладають транспортування, більшу зарплату тощо.