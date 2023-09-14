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Ракурс
Оккупанты зарабатывают деньги на захваченных предприятиях оккупированных территорий, фото: Pixnio

Рашисты с помощью фиктивных фирм разворовывают деньги на оккупированных территориях — ЦНС

14 сен 2023, 17:57
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Росіяни на тимчасово окупованих територіях України активно використовують будь-які методи для власного збагачення.


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Зокрема, вони розкрадають виділені Кремлем гроші, котрі призначаються для поставок та робіт на окупованих територіях. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У рф є велика кількість підприємств, які отримують підряди на проведення робіт та поставок товарів для ТОТ. Проте більшість цих фірм існують лише на паперах й належать родичам чиновників з тих регіонів, які мають шефство над населеними пунктами ТОТ, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що часто такі товари (будівельні матеріали) виробляють на захоплених підприємствах на окупованих територіях, але за документами вони вважаються нібито виробленими у рф — у вартість товарів закладають транспортування, більшу зарплату тощо.

Через масовість таких випадків на ТОТ прибули слідчі з рф, що свідчить про боротьбу над управлінням фінансовими потоками у кремлі, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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