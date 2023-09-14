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Ракурс
Фото російського туриста поруч із ЗРК С-400 у тимчасово окупованому Криму, джерело: Mark Krutov

Позицію знищеної у Євпаторії ЗРК С-400 міг «злити» російський турист (ФОТО)

14 вер 2023, 16:34
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Російську батарею ЗРК С-400 неподалік від Євпаторії, котра була в ніч на сьогодні, 14 вересня, атакована українськими військами, ймовірно, «злив» ще рік тому російський турист.


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Чоловік тоді опублікував у соцмережах селфі, зроблені на фоні установок С-400, розміщених «десь у районі озера Солоне».

Відповідне припущення на своїй сторінці у соцмережі Твіттері висловив мережевий аналітик OSINTtechnical, котрий також опублікував супутникові знімки цього комплексу ППО, зроблені 28 серпня.

Місцезнаходження батареї злив минулого року російський турист, — зазначив аналітик.

Фото російського туриста поруч із ЗРК С-400 у тимчасово окупованому Криму, джерело: Mark Krutov

Супутниковий знімок від 28 вересня з позначенням місць розташування комплексу С-400, фото: OSINTtechnical

Опубліковані торік туристом знімки також містили дані про геолокацію, котрі свідчили, що вони зроблені в районі озера Терекли (Солене) неподалік села Молочне.

Нагадаємо, опублікований сьогодні «Радіо Свобода» супутниковий знімок високої роздільної здатності підтвердив враження позицій російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.

Джерело: Ракурс


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