Фото російського туриста поруч із ЗРК С-400 у тимчасово окупованому Криму, джерело: Mark Krutov

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Російську батарею ЗРК С-400 неподалік від Євпаторії, котра була в ніч на сьогодні, 14 вересня, атакована українськими військами, ймовірно, «злив» ще рік тому російський турист.

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Чоловік тоді опублікував у соцмережах селфі, зроблені на фоні установок С-400, розміщених «десь у районі озера Солоне».

Відповідне припущення на своїй сторінці у соцмережі Твіттері висловив мережевий аналітик OSINTtechnical, котрий також опублікував супутникові знімки цього комплексу ППО, зроблені 28 серпня.

Місцезнаходження батареї злив минулого року російський турист, — зазначив аналітик.

Опубліковані торік туристом знімки також містили дані про геолокацію, котрі свідчили, що вони зроблені в районі озера Терекли (Солене) неподалік села Молочне.

The location of the battery was leaked last year by a Russian tourist.https://t.co/dmWzwVaPOs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2023

Нагадаємо, опублікований сьогодні «Радіо Свобода» супутниковий знімок високої роздільної здатності підтвердив враження позицій російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.