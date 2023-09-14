ЗРК С-400 знищили 14 вересня біля окупованої Євпаторії, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n187253-suputnykovyy-znimok-pidtverdyv-znyschennya-rosiyskoyi-s-400-u-ievpatoriyi-foto.html

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У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 14 вересня, було завдано удару по позиціях російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.

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Це підтверджує супутниковий знімок високої роздільної здатності, зроблений вранці 14 вересня, котрий опублікувало «Радіо Свобода».

Раніше сьогодні мережевий аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО С-400 «Тріумф» біля Євпаторії, котрі було зроблено 28 серпня.

Нагадаємо, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили завдання удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів «земля-повітря» поблизу Євпаторії.

Джерело: «Радіо Свобода», OSINTtechnical