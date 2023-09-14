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Тепер офіційно — ЗСУ підтвердили удар по російських комплексах ППО під Євпаторією

Тепер офіційно — ЗСУ підтвердили удар по російських комплексах ППО під Євпаторією

14 вер 2023, 11:58
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Тепер офіційно: ЗСУ завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів «земля-повітря» поблизу Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.


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Інформацію підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Раніше ЗМІ повідомляли подробиці цієї атаки. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари та антени «Тріумфу», а після підрозділу ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексах С300/400.

Міноборони рф заявляло лише про «наліт дронів». Московити казали, що збили 11 БПЛА.

Вартість комплексу «Тріумф» «земля — повітря» сягає 1,2 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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