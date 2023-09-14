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Ракурс
Суд зобов'язав чоловіка, який закликав до повалення української влади, читати історичні книги

Суд зобов’язав чоловіка, який закликав до повалення української влади, читати історичні книги

14 вер 2023, 15:24
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У Черкасах винесли вирок чоловіку, який закликав до повалення української влади. Тепер він має прочитати книги про російсько-українську війну.


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Про це повідомляють журналісти видання «Про все» з посиланням на реєстр судових рішень.

На своїй сторінці у Фейсбуці черкащанин звинувачував керівництво країни у корупції, закликав віддати під трибунал та підбурював військових до повстання.

На тлі систематичної зради національних інтересів, повсякчасної узурпації влади, тотальної корупції та кумівства, непрофесійного виконання посадових обов`язків, яке призвело до зовнішньополітичної, та економічної кризи, зростання цін та падіння рівня добробуту громадян народ України згідно зі ст. 5 Конституції України має повне право на дочасну зміну влади, для збереження Конституційного ладу! Геть злочинну владу! Антинародний режим під трибунал. ІУДА. Ст. 5 КУ гарантує право на повстання, через узурпацію влади. Армія з народом? Прошу військових згадати присягу! — написав зловмисник.

Експерти проаналізували текст та з’ясували, що в публікації містяться висловлювання, виражені у формі публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України та до захоплення державної влади.

Обвинувачений відмовився давати покази, але у своїх діях розкаявся.

Придніпровський районний суд визнав черкащанина винним та призначив йому покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, але з випробувальним терміном також на рік. Окрім цього суд зобов’язав його прочитати шість історичних книг про російсько-українську війну.

Джерело: Ракурс


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