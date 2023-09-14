Гуменюк назвала ключове завдання ЗСУ на півдні

https://racurs.ua/ua/n187251-gumenuk-nazvala-kluchove-zavdannya-zsu-na-pivdni.html

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Гуменюк назвала ключове завдання Збройних сил України на півдні.

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Головна мета Збройних сил на цьому напрямку — зачистити смугу від лівого берега Дніпра мінімум на 10−15 км, — заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону 14 вересня.

За словами речниці, якщо ця мета буде досягнута, вдасться значно зменшити кількість обстрілів правого берега.

Нагадаємо, СБУ та ВМС провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії, в результаті якої було знищено російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 мільярда доларів.

У спецоперації використовували безпілотники та ракети «Нептун».

Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф», — розповіли джерела кількох українських видань.

Згодом, дану інформацію підтвердили й у Страткомі ЗСУ.

Там зазначили, що сьогодні вранці наші бійці завдали удару по місцю розташування російських ракетних комплексів «земля-повітря».