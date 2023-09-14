Українські пілоти пройшли навчання на шведських винищувачах четвертого покоління Gripen

https://racurs.ua/ua/n187250-ukrayinski-piloty-proyshly-navchannya-na-shvedskyh-vynyschuvachah-gripen.html

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Українські пілоти пройшли випробувальні польоти на винищувачах Gripen у Швеції. Міністр оборони Пол Йонсон назвав це «орієнтаційною підготовкою».

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Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну. Досвід, отриманий за час навчальної програми, повинен стати основою поточної роботи з визначення умов для цього, — каже очільник Міноборони.

Така підготовка передбачає випробувальні польоти як на тренажерах, так і на літаках, а також лекції для техніків. За словами Йонсона, за результатами цих тренувань буде визначено, чи є підстави для посилання літаків Gripen в Україну.

Напередодні Швеція вперше допустила можливість передачі цих літаків Україні.

19 серпня Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції сказав, що триває обговорення можливості надання цих літаків Україні, а тестові випробування шведських винищувачів JAS 39 Gripen за участю українських пілотів уже почалися.

Після цього пролунала заява шведського прем'єра: Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, заявив премʼєр Ульф Крістерссон. Країні самій потрібні ці літаки для захисту, поки вона не є членом НАТО.

Тим часом Міністерство оборони Швеції та компанія Saab пришвидшать передачу винищувачів Gripen E до складу ПС Швеції.

Про це повідомляє офіційний сайт Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції.

Відповідно до нової угоди підписаної між управлінням та Saab, компанія виробник скорегує плани передачі нових літаків, та збільшить їх функціонал шляхом інтеграції нового озброєння.

Підписаний контракт на закупівлю винищувачів Gripen E у 2013 році декілька разів змінювався, крім того, Повітряні сили Швеції планували повністю оновити наявний парк на нові винищувачі.

Загроза з боку росії тільки підштовхнула міністерство оборони на пришвидшення придбання цих винищувачів.