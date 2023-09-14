Кремль попросив пропагандистів мовчати про нову хвилю мобілізації

https://racurs.ua/ua/n187249-kreml-poprosyv-propagandystiv-movchaty-pro-novu-hvylu-mobilizaciyi.html

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Російські провладні ЗМІ отримали від Адміністрації президента «настійне прохання» якнайменше висвітлювати чутки про другу хвилю мобілізації (на початку вересня в соцмережах і месенджерах став поширюватися відповідний фейковий наказ Міноборони росії).

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Про це «Медузі» розповіли два співробітники таких видань.

За їхніми словами, пропагандистів попросили не публікувати навіть офіційні спростування таких чуток (якщо вони знову з’являться). Працівник одного з провладних таблоїдів пояснив, що такі коментарі набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про фейки саме з них:

А як у нас [у росії] вважається — якщо влада щось спростовує, значить точно буде.

Співрозмовники зазначили, що прохання Адміністрації президента рф, наприклад, стосується заяв голови комітету Держдуми із захисту Андрія Картаполова (раніше саме він спростував «наказ» про нову хвилю мобілізації — його слова процитували багато провладних ЗМІ).

Цей депутат став широко відомим у вересні минулого року, коли «спростував» підготовку мобілізації просто напередодні її початку.

Крім того, саме Картаполов восени минулого року, коментуючи зміну призовного віку, запевняв, що 18-річні призовники армії не потрібні і на службу тепер набиратимуть із 21 року.

В результаті ж російська влада підняла лише верхню межу призову (до 30 років) — а нижню залишила колишньою. Деякі із найпопулярніших провладних видань уже перестали цитувати депутата Держдуми.

Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам наголосити на публікації про набір контрактників, який нібито йде досить успішно. При цьому один зі співрозмовників, які працюють у провладних ЗМІ, зазначив, що деякі такі видання можуть проігнорувати рекомендацію Адміністрації президента (і продовжувати набирати перегляди), якщо їх керівництво має «хороші особисті стосунки» з кремлівськими кураторами.

Джерело «Медузи», близьке до Кремля, своєю чергою, пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка мобілізації «дуже турбує суспільство»: «простіше про цю тему якнайменше говорити, тригерів менше».

Напередодні президентських виборів 2024 року така «тривожність» Кремлю не потрібна:

Вона впливає на настрої людей, частина з них може перерости в протестні настрої. Такі голосуватимуть проти [путіна] або не підуть на вибори.

Це безпосередньо суперечить завданням політичного блоку Адміністрації президента, який має намір забезпечити путіну рекордні показники на виборах 2024 року (як уже писала «Медуза», йдеться про більш як 80% голосів при явці понад 70%).

При цьому співрозмовники «Медузи», близькі до Кремля, обмовилися, що нічого не знають про те, чи нова хвиля мобілізації буде в принципі.