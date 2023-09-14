НБУ знизив облікову ставку до 20%

https://racurs.ua/ua/n187248-nbu-znyzyv-oblikovu-stavku-do-20.html

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НБУ знизив облікову ставку до 20%.

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Це рішення було цілком очікуваним, зважаючи на те що інфляція в річному вимірі в липні знизилась до однозначної позначки — 8,6%.

Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки та водночас зберегти достатню привабливість гривневих заощаджень. Отже, такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності, — йдеться у повідомленні Нацбанку 14 вересня.

Нижча інфляція дає можливість Нацбанку поступово зменшувати вартість грошей, проте не варто забувати про те, що окрім інфляції НБУ фактично таргетує валютний курс. Для цього він тримає ставку ще досі на достатньо високому рівні.

Більшість фінансистів очікували на рішення ставки нижче 20%. Хоча є можливість опускати ставку більш радикально, проте треба зважати на можливі майбутні ризики повʼязані з погіршення в майбутньому ситуації з енергетикою.

Що відбувалося в економіці з моменту попереднього засідання з монетарної політики?

Споживча інфляція знижувалася стрімкіше, ніж очікувалося, однак базова — була близькою до прогнозної траєкторії. Темпи зростання споживчих цін сповільнюватимуться й надалі, водночас потенціал для їх швидкого сповільнення, яке спостерігалося з початку року, майже вичерпано.

Ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку зберігаються. Ключовий — тривалість, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни.

Є й інші актуальні ризики в частині ритмічності надходження міжнародного фінансування, розширення потреб державного бюджету, обмеження експортного потенціалу та поновлення суттєвого дефіциту електроенергії.

Ураховуючи баланс ризиків, а також необхідність зберігати курсову стійкість та забезпечувати подальше зниження інфляції, НБУ вирішив рухатися відповідно до траєкторії липневого прогнозу.

Натомість стрімкіше зниження облікової ставки призвело б до відчутного зниження ставок за гривневими інструментами для населення, що в умовах високої чутливості валютного ринку та значного профіциту гривневої ліквідності посилило б ризики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції.

Привабливість гривневих заощаджень також є важливою для подальшої реалізації Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.