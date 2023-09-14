Пашинян "послав" російських миротворців - Вірменія більше не вважає рф гарантом безпеки

https://racurs.ua/ua/n187247-pashynyan-poslav-rosiyskyh-myrotvorciv-virmeniya-bilshe-ne-vvajaie-rf-garantom-bezpeky.html

Ракурс

Вірменія більше не вважає рф гарантом безпеки, російські «миротворці» не виконали своєї місії.

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Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю Politico.

Внаслідок подій в Україні можливості росії змінилися, — заявив прем'єр-міністр Вірменії.

За словами Пашиняна, Москва прагне уникнути віддалення Азербайджану і свого близького союзника Туреччини, стратегічна важливість яких для кремля зросла з початком війни проти України.

Наша стратегія повинна полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але ми повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем, — зауважив вірменський прем'єр.

Раніше «Ракурс» писав про демарш росіян щодо посла Вірменії. Москва образилася на свого союзника по ОДКБ через декілька, на її думку, антиросійських вчинків.

Вірменія цього тижня вперше від початку війни Росії проти України направила Києву гуманітарну допомогу. Про це оголосила дружина прем'єра Нікола Пашиняна на саміті перших леді та джентльменів 6 вересня.

Крім того, Вірменія проведе спільні військові навчання із США. У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії «Зар» пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання «Партнер Орел-2023» (EAGLE PARTNER 2023).

Інша причина демаршу росіян — запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту, який робить країну учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі (він видав ордер на арешт президента буцімто росії володимира путіна.