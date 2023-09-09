Москва відшпетила Єреван через "недружні кроки"

https://racurs.ua/ua/n187059-moskva-vidshpetyla-ierevan-cherez-nedrujni-kroky.html

Ракурс

Кремль звинуватив Вірменію в «низці недружніх кроків».

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Посла цієї країни Вагаршака Арутюняна викликали в МЗС і зробили «жорстке попередження».

Вірменія цього тижня вперше від початку війни Росії проти України направила Києву гуманітарну допомогу. Про це оголосила дружина прем'єра Нікола Пашиняна на саміті перших леді та джентльменів 6 вересня.

Крім того, Вірменія проведе спільні військові навчання із США. У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії «Зар» пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання «Партнер Орел-2023» (EAGLE PARTNER 2023).

Інша причина демаршу росіян — запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту, який робить країну учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі (він видав ордер на арешт президента буцімто росії володимира путіна.

Керівництвом Вірменії в останні дні розпочато серію недружніх кроків, включаючи запуск процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва подружжя прем'єр-міністра А. В. Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань, — йдеться у повідомленні московитського МЗС.

Крім того, росіяни заявили, що Москва має «певні сумніви щодо доцільності продовження співпраці з Вірменією в рамках ОДКБ».

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також натякнув, що «деякі сумніви» мають і Єреван. Зокрема, політик у недавньому інтерв’ю італійській La Repubblica визнав, що залежність від Росії у сфері безпеки була помилкою.