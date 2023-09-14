Бездонне дно Орбана - Угорщина звинуватила Україну в зростанні інфляції

https://racurs.ua/ua/n187246-bezdonne-dno-orbana-ugorschyna-zvynuvatyla-ukrayinu-v-zrostanni-inflyaciyi.html

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Угорщина звинуватила Україну в підвищенні цін на бензин та зростанні інфляції.

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Про це пише Reuters.

Підвищення Україною плати за транзит російської нафти до Угорщини по трубопроводу «Дружба» призвело до зростання цін на пальне, що додало до значення інфляції 0,5% в країні. Таку заяву зробив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуйяш, зазначивши при цьому, що підвищення транзитного збору йде «всупереч всім критеріям та рекомендаціям, — передає Reuters.

Раніше це агентство повідомляло, що Угорщина може стати основною перешкодою для вступу України до Євросоюзу.

Для України найбільшою перешкодою є Угорщина та дискусія навколо національних меншин. У політичному плані це буде найважливішою перешкодою, — сказав агентству на умовах анонімності дипломат-високопосадовець ЄС.

29 серпня президентка Угорщини Каталін Новак на переговорах із Володимиром Зеленським вказала президенту України на необхідність переговорів. Будапешт не бачить військового рішення, здатного встановити довгостроковий мир.