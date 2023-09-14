Ракурсhttps://racurs.ua/
Бездонное дно Орбана — Венгрия обвинила Украину в росте инфляции
Бездонное дно Орбана — Венгрия обвинила Украину в росте инфляцииhttps://racurs.ua/n187246-bezdonnoe-dno-orbana-vengriya-obvinila-ukrainu-v-roste-inflyacii.htmlРакурс
Угорщина звинуватила Україну в підвищенні цін на бензин та зростанні інфляції.
.
Про це пише Reuters.
Підвищення Україною плати за транзит російської нафти до Угорщини по трубопроводу «Дружба» призвело до зростання цін на пальне, що додало до значення інфляції 0,5% в країні. Таку заяву зробив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуйяш, зазначивши при цьому, що підвищення транзитного збору йде «всупереч всім критеріям та рекомендаціям, — передає Reuters.
Раніше це агентство повідомляло, що Угорщина може стати основною перешкодою для вступу України до Євросоюзу.
Для України найбільшою перешкодою є Угорщина та дискусія навколо національних меншин. У політичному плані це буде найважливішою перешкодою, — сказав агентству на умовах анонімності дипломат-високопосадовець ЄС.
29 серпня президентка Угорщини Каталін Новак на переговорах із Володимиром Зеленським вказала президенту України на необхідність переговорів. Будапешт не бачить військового рішення, здатного встановити довгостроковий мир.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...