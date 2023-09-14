Президент анонсировал индексацию пенсий в марте 2024 года

https://racurs.ua/n187245-prezident-anonsiroval-indeksaciu-pensiy-v-marte-2024-goda.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 вересня заявив, що в Україні у 2024 році проведуть індексацію пенсійних виплат.

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За його словами, індексація пройде у передбачені законом строки — у березні 2024 року.

Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це й передбачено законом, — сказав Зеленський.

Він зауважив, що у держбюджеті на наступний рік акцент робиться не тільки на оборонній промисловості, а й на стимулюванні економіки. Зокрема на збільшенні виробництв, робочих місцях та всьому, що пришвидшить відновлення України.

В Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 грн.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 грн.

Тим часом Україна отримає грантові 1,25 млрд дол. від США. Кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, освітян, медиків та фінансування інших пріоритетних видатків держбюджету, повідомили у Мінфіні.

Україна отримує ці кошти у межах проєкту Світового Банку PEACE in Ukraine. За даними Мінфіну, через цей проєкт вже вдалося залучити грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд дол. та 1,44 млрд євро, з яких майже 18 млрд дол. — гранти.