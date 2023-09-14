Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент анонсировал индексацию пенсий в марте 2024 года
Президент анонсировал индексацию пенсий в марте 2024 годаhttps://racurs.ua/n187245-prezident-anonsiroval-indeksaciu-pensiy-v-marte-2024-goda.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 вересня заявив, що в Україні у 2024 році проведуть індексацію пенсійних виплат.
.
За його словами, індексація пройде у передбачені законом строки — у березні 2024 року.
Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це й передбачено законом, — сказав Зеленський.
Він зауважив, що у держбюджеті на наступний рік акцент робиться не тільки на оборонній промисловості, а й на стимулюванні економіки. Зокрема на збільшенні виробництв, робочих місцях та всьому, що пришвидшить відновлення України.
В Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 грн.
За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 грн.
Тим часом Україна отримає грантові 1,25 млрд дол. від США. Кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, освітян, медиків та фінансування інших пріоритетних видатків держбюджету, повідомили у Мінфіні.
Україна отримує ці кошти у межах проєкту Світового Банку PEACE in Ukraine. За даними Мінфіну, через цей проєкт вже вдалося залучити грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд дол. та 1,44 млрд євро, з яких майже 18 млрд дол. — гранти.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...