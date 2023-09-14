Экс-министра здравоохранения Степанова заочно арестовали

https://racurs.ua/n187244-eks-ministra-zdravoohraneniya-stepanova-zaochno-arestovali.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».

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Раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту «Поліграфкомбінату», відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія. Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні.

На жаль, Степанов перебуває за кордоном, він виїхав туди на початку року.

Історія питання

21 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у спільній слідчій групі з Генеральною прокуратурою та Центральної кримінальною поліцією Естонії, а також Національною фінансовою прокуратурою та Службою фінансових судових розслідувань Франції викрили схему із заволодіння та легалізації 450 млн грн.

За версією слідства, колишній директор ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» у 2013−2016 роках організував схему заволодіння 450 млн грн підприємства. У тих роках комбінат очолював Максим Степанов. У 2013 році він придбав на підставних осіб естонську компанію Inte Graph International FZE. Власниками фірми є Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син), Ігор давній бізнес-партнер Степанова.

Саме ця естонська компанія була постачальником для комбінату бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо). Водночас вона була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавала Поліграфкомбінату бланки за завищеною у 4−6 разів вартістю. За 2013−2016 роках схема завдала близько 450 млн грн збитків.

Також Степанову інкримінують легалізацію коштів. На думку слідства, Степанов замаскував як продаж 45% своїх акцій в офшорному підприємстві (фактично не працювало), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб Степанова.

Крім того, Степанов запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й доплачував чиновнику за його «інтелектуальний внесок». Схему з інтелектуальною власністю прикрили у 2022 році за ініціативою НАБУ — Кабмін змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів.