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ЗРК С-400 уничтожили 14 сентября возле оккупированной Евпатории, фото: «Радио Свобода»

Спутниковый снимок подтвердил уничтожение российского С-400 в Евпатории (ФОТО)

14 сен 2023, 15:52
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У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 14 вересня, було завдано удару по позиціях російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.


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Це підтверджує супутниковий знімок високої роздільної здатності, зроблений вранці 14 вересня, котрий опублікувало «Радіо Свобода».

ЗРК С-400 знищили 14 вересня біля окупованої Євпаторії, фото: «Радіо Свобода»

Раніше сьогодні мережевий аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО С-400 «Тріумф» біля Євпаторії, котрі було зроблено 28 серпня.

Супутниковий знімок від 28 вересня з позначенням місць розташування комплексу С-400, фото: OSINTtechnical

Нагадаємо, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили завдання удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів «земля-повітря» поблизу Євпаторії.

Джерело: «Радіо Свобода», OSINTtechnical

Источник: Ракурс


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