ЗРК С-400 уничтожили 14 сентября возле оккупированной Евпатории, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n187253-sputnikovyy-snimok-podtverdil-unichtojenie-rossiyskogo-s-400-v-evpatorii-foto.html

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У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 14 вересня, було завдано удару по позиціях російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.

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Це підтверджує супутниковий знімок високої роздільної здатності, зроблений вранці 14 вересня, котрий опублікувало «Радіо Свобода».

Раніше сьогодні мережевий аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО С-400 «Тріумф» біля Євпаторії, котрі було зроблено 28 серпня.

Нагадаємо, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили завдання удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів «земля-повітря» поблизу Євпаторії.

Джерело: «Радіо Свобода», OSINTtechnical