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Фото российского туриста рядом с ЗРК С-400 во временно оккупированном Крыму, источник: Mark Krutov
Позицию уничтоженной в Евпатории ЗРК С-400 мог «слить» российский турист (ФОТО)https://racurs.ua/n187254-poziciu-unichtojennoy-v-evpatorii-zrk-s-400-mog-slit-rossiyskiy-turist-foto.htmlРакурс
Російську батарею ЗРК С-400 неподалік від Євпаторії, котра була в ніч на сьогодні, 14 вересня, атакована українськими військами, ймовірно, «злив» ще рік тому російський турист.
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Чоловік тоді опублікував у соцмережах селфі, зроблені на фоні установок С-400, розміщених «десь у районі озера Солоне».
Відповідне припущення на своїй сторінці у соцмережі Твіттері висловив мережевий аналітик OSINTtechnical, котрий також опублікував супутникові знімки цього комплексу ППО, зроблені 28 серпня.
Місцезнаходження батареї злив минулого року російський турист, — зазначив аналітик.
Опубліковані торік туристом знімки також містили дані про геолокацію, котрі свідчили, що вони зроблені в районі озера Терекли (Солене) неподалік села Молочне.
The location of the battery was leaked last year by a Russian tourist.https://t.co/dmWzwVaPOs— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2023
Нагадаємо, опублікований сьогодні «Радіо Свобода» супутниковий знімок високої роздільної здатності підтвердив враження позицій російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.
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