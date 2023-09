Російську батарею ЗРК С-400 неподалік від Євпаторії, котра була в ніч на сьогодні, 14 вересня, атакована українськими військами, ймовірно, «злив» ще рік тому російський турист.

.

Чоловік тоді опублікував у соцмережах селфі, зроблені на фоні установок С-400, розміщених «десь у районі озера Солоне».

Відповідне припущення на своїй сторінці у соцмережі Твіттері висловив мережевий аналітик OSINTtechnical, котрий також опублікував супутникові знімки цього комплексу ППО, зроблені 28 серпня.

Опубліковані торік туристом знімки також містили дані про геолокацію, котрі свідчили, що вони зроблені в районі озера Терекли (Солене) неподалік села Молочне.

The location of the battery was leaked last year by a Russian tourist.https://t.co/dmWzwVaPOs