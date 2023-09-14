Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фото российского туриста рядом с ЗРК С-400 во временно оккупированном Крыму, источник: Mark Krutov

Позицию уничтоженной в Евпатории ЗРК С-400 мог «слить» российский турист (ФОТО)

14 сен 2023, 16:34
999

Російську батарею ЗРК С-400 неподалік від Євпаторії, котра була в ніч на сьогодні, 14 вересня, атакована українськими військами, ймовірно, «злив» ще рік тому російський турист.


.

Чоловік тоді опублікував у соцмережах селфі, зроблені на фоні установок С-400, розміщених «десь у районі озера Солоне».

Відповідне припущення на своїй сторінці у соцмережі Твіттері висловив мережевий аналітик OSINTtechnical, котрий також опублікував супутникові знімки цього комплексу ППО, зроблені 28 серпня.

Місцезнаходження батареї злив минулого року російський турист, — зазначив аналітик.

Фото російського туриста поруч із ЗРК С-400 у тимчасово окупованому Криму, джерело: Mark Krutov

Супутниковий знімок від 28 вересня з позначенням місць розташування комплексу С-400, фото: OSINTtechnical

Опубліковані торік туристом знімки також містили дані про геолокацію, котрі свідчили, що вони зроблені в районі озера Терекли (Солене) неподалік села Молочне.

Нагадаємо, опублікований сьогодні «Радіо Свобода» супутниковий знімок високої роздільної здатності підтвердив враження позицій російських систем ППО С-400 біля Євпаторії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров