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Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: МВД
В Херсонской области российский снаряд попал в подвал с детьми, есть погибший (ФОТО)https://racurs.ua/n187263-v-hersonskoy-oblasti-rossiyskiy-snaryad-popal-v-podval-s-detmi-est-pogibshiy-foto.htmlРакурс
На Херсонщині сьогодні, 14 вересня, після півночі рашисти обстріляли Новодмитрівку, один зі снарядів влучив у приватний будинок, у підвалі якого в той час перебували діти.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Внаслідок влучання російського снаряда:
- під завалами будинку загинув шестирічний хлопчик;
- його 13-річний брат отримав тяжкі травми, нині він у комі, за його життя борються лікарі.
Також постраждали троє сусідів, які прибігли на допомогу та потрапили під повторний обстріл:
- у 18-річної дівчини мінно-вибухова травма та рана стопи;
- у 24-річного чоловіка мінно-вибухова травма, контузія;
- у 60-річного чоловіка уламкове поранення ноги.
Під ворожий обстріл потрапила і бригада «швидкої», яка надавала медичну допомогу пораненим. Осколками посікло автомобіль, лікарі не постраждали, — зазначають у МВС.
Крім того, у Зміївці рашисти скинули боєприпаси з дрона на людей, які роздавали місцевим мешканцям хліб. Внаслідок вибуху поранені троє людей.
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