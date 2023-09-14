Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: МВД

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На Херсонщині сьогодні, 14 вересня, після півночі рашисти обстріляли Новодмитрівку, один зі снарядів влучив у приватний будинок, у підвалі якого в той час перебували діти.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Внаслідок влучання російського снаряда:

під завалами будинку загинув шестирічний хлопчик;

його 13-річний брат отримав тяжкі травми, нині він у комі, за його життя борються лікарі.

Також постраждали троє сусідів, які прибігли на допомогу та потрапили під повторний обстріл:

у 18-річної дівчини мінно-вибухова травма та рана стопи;

у 24-річного чоловіка мінно-вибухова травма, контузія;

у 60-річного чоловіка уламкове поранення ноги.

Під ворожий обстріл потрапила і бригада «швидкої», яка надавала медичну допомогу пораненим. Осколками посікло автомобіль, лікарі не постраждали, — зазначають у МВС.

Крім того, у Зміївці рашисти скинули боєприпаси з дрона на людей, які роздавали місцевим мешканцям хліб. Внаслідок вибуху поранені троє людей.