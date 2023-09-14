Повреждение БДК «Минск» после удара по заводу в Севастополе показали на видео

Ракурсhttps://racurs.ua/
Большой десатный корабль «Минск» значительно пострадал в результате ракетного удара 13 сентября, скриншот видео
Повреждение БДК «Минск» после удара по заводу в Севастополе показали на видеоhttps://racurs.ua/n187262-povrejdenie-bdk-minsk-posle-udara-po-zavodu-v-sevastopole-pokazali-na-video.htmlРакурс
У соцмережах з’явилося відео, котре показує російський великий десантний корабель «Мінськ» відразу після гасіння пожежі, котра стала наслідком ракетного удару, завданого українськими військовими вчора, 13 вересня.
.
На відео можна побачити, що корабель зазнав значних ушкоджень і, ймовірно, вже не підлягає відновленню.
Варто додати, що у міноборони рф вчора заявили, що пошкоджені внаслідок ракетного удару по заводу у Севастополі кораблі «будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів».
Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі. Повідомлялося, що ракетам, зокрема, вдалося вразити ВДК «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону», котрі перебували у доках заводу.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...