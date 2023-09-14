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Большой десатный корабль «Минск» значительно пострадал в результате ракетного удара 13 сентября, скриншот видео

Повреждение БДК «Минск» после удара по заводу в Севастополе показали на видео

14 сен 2023, 20:37
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У соцмережах з’явилося відео, котре показує російський великий десантний корабель «Мінськ» відразу після гасіння пожежі, котра стала наслідком ракетного удару, завданого українськими військовими вчора, 13 вересня.


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На відео можна побачити, що корабель зазнав значних ушкоджень і, ймовірно, вже не підлягає відновленню.

Варто додати, що у міноборони рф вчора заявили, що пошкоджені внаслідок ракетного удару по заводу у Севастополі кораблі «будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів».

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі. Повідомлялося, що ракетам, зокрема, вдалося вразити ВДК «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону», котрі перебували у доках заводу.

Источник: Ракурс


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