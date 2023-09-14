Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Великий десатний корабель «Мінськ» значно постраждав внаслідок ракетного удару 13 вересня, скріншот відео

Пошкодження ВДК «Мінськ» після удару по заводу у Севастополі показали на відео

14 вер 2023, 20:37
999

У соцмережах з’явилося відео, котре показує російський великий десантний корабель «Мінськ» відразу після гасіння пожежі, котра стала наслідком ракетного удару, завданого українськими військовими вчора, 13 вересня.


.

На відео можна побачити, що корабель зазнав значних ушкоджень і, ймовірно, вже не підлягає відновленню.

Варто додати, що у міноборони рф вчора заявили, що пошкоджені внаслідок ракетного удару по заводу у Севастополі кораблі «будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів».

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі. Повідомлялося, що ракетам, зокрема, вдалося вразити ВДК «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону», котрі перебували у доках заводу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів