Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський патрульний корабель « Сергєй Котов»

ЗСУ пошкодили два патрульні кораблі рф — Стратком

14 вер 2023, 19:59
999

Сили оборони України сьогодні, 14 вересня, вранці завдали удару по двох російських патрульних кораблях проекту 22160 типу «Василій Биков» у південно-західній частині Чорного моря.


.

В результаті «є певні пошкодження». Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Патрульні кораблі проекту 22160 класу «Василий Быков» — це серія корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони. Вони призначені для патрульної служби з охорони територіальних вод.

Сьогодні вранці російські ЗМІ заявили, що у Чорному морі безекіпажні катери ЗСУ намагалися атакувати патрульний корабель проекту 22160 «Сергєй Котов». Стверджувалося, що атака сталася близько 5.00 й корабель нібито знищив усі п’ять безекіпажних катерів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів