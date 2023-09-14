Российский патрульный корабль «Сергей Котов»

https://racurs.ua/n187261-vsu-povredili-dva-patrulnyh-korablya-rf-stratkom.html

Ракурс

Сили оборони України сьогодні, 14 вересня, вранці завдали удару по двох російських патрульних кораблях проекту 22160 типу «Василій Биков» у південно-західній частині Чорного моря.

.

В результаті «є певні пошкодження». Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Патрульні кораблі проекту 22160 класу «Василий Быков» — це серія корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони. Вони призначені для патрульної служби з охорони територіальних вод.

Сьогодні вранці російські ЗМІ заявили, що у Чорному морі безекіпажні катери ЗСУ намагалися атакувати патрульний корабель проекту 22160 «Сергєй Котов». Стверджувалося, що атака сталася близько 5.00 й корабель нібито знищив усі п’ять безекіпажних катерів.