Наслідки атаки на Севастопольський завод показав супутник

https://racurs.ua/ua/n187221-naslidky-ataky-na-sevastopolskyy-zavod-pokazav-suputnyk-foto.html

Ракурс

Наслідки атаки Сил оборони України на Севастопольський морський завод можна побачити на супутникових знімках. На відео порівняні супутникові знімки сервісу Planet.com, зроблених 12 та 13 вересня. Їх показала «Радіо Свобода».

.

Sky News з посиланням на джерела заявили, що російські кораблі були пошкоджені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.

Україна офіційно ці твердження не коментувала. Наразі у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили ушкодження двох суден — підводного човна «Ростов-на-Дону» та великого десантного корабля «Мінськ».

Нагадаємо, вночі у Севастополі лунали вибухи, спалахнула пожежа. Російські військові заявили про пошкодження двох кораблів «внаслідок ракетного удару» по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Окрім цього, трьома безекіпажними катерами було атаковано кораблі Чорноморського флоту.