В Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки в Донецкой области

https://racurs.ua/n187268-v-genshtabe-vsu-podtverdili-osvobojdenie-andreevki-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині. Зараз військові закріплюються на досягнутих рубежах.

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Андріївка — населений пункт на південь від Кліщіївки (південніше Бахмута).

14 вересня про його звільнення передчасно написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Уранці 15 вересня вона повторила інформацію Генштабу і зазначила:

Було важко і ситуація змінювалась дуже динамічно декілька разів за вчорашній день.

Район Бахмута залишається одним з напрямків, де ведуть активні наступальні дії ЗСУ на сході України.