Ракурсhttps://racurs.ua/
В Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки в Донецкой области
В Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки в Донецкой областиhttps://racurs.ua/n187268-v-genshtabe-vsu-podtverdili-osvobojdenie-andreevki-v-doneckoy-oblasti.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині. Зараз військові закріплюються на досягнутих рубежах.
.
Андріївка — населений пункт на південь від Кліщіївки (південніше Бахмута).
14 вересня про його звільнення передчасно написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Уранці 15 вересня вона повторила інформацію Генштабу і зазначила:
Було важко і ситуація змінювалась дуже динамічно декілька разів за вчорашній день.
Район Бахмута залишається одним з напрямків, де ведуть активні наступальні дії ЗСУ на сході України.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...