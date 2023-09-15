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У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки на Донеччині, мапа – DeepState
У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки на Донеччиніhttps://racurs.ua/ua/n187268-u-genshtabi-zsu-pidtverdyly-zvilnennya-andriyivky-na-donechchyni.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині. Зараз військові закріплюються на досягнутих рубежах.
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Андріївка — населений пункт на південь від Кліщіївки (південніше Бахмута).
14 вересня про його звільнення передчасно написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Уранці 15 вересня вона повторила інформацію Генштабу і зазначила:
Було важко і ситуація змінювалась дуже динамічно декілька разів за вчорашній день.
Район Бахмута залишається одним з напрямків, де ведуть активні наступальні дії ЗСУ на сході України.
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