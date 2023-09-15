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Ракурс
У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки на Донеччині, мапа – DeepState

У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки на Донеччині

15 вер 2023, 08:07
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Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині. Зараз військові закріплюються на досягнутих рубежах.


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Андріївка — населений пункт на південь від Кліщіївки (південніше Бахмута).

14 вересня про його звільнення передчасно написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Уранці 15 вересня вона повторила інформацію Генштабу і зазначила:

Було важко і ситуація змінювалась дуже динамічно декілька разів за вчорашній день.

Район Бахмута залишається одним з напрямків, де ведуть активні наступальні дії ЗСУ на сході України.

Джерело: Ракурс


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