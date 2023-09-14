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Ракурс
Пенні Пріцкер, фото: United States Secretary of Commerce

США призначили спецпредставницю з «глибокими родинними зв’язками з Україною»

14 вер 2023, 22:58
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США оголосили про призначення спецпредставниці з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.


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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба Білого дому.

Пенні Пріцкер, фото: United States Secretary of Commerce

Президент США Джо Байден у четвер, 14 вересня, призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питань економічного відновлення України. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Як досвідчений державний службовець, колишній міністр торгівлі та лідер трансформаційної галузі — з глибокими родинними зв’язками з Україною — Спеціальний представник Пріцкер принесе на цю важливу посаду десятиліття досвіду та знань, — зазначив президент США Джо Байден.

У заяві Білого дому вказано, що Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками та міжнародними фінансовими установами. Сюди входить:

  • мобілізація державних і приватних інвестицій;
  • формування пріоритетів донорів і роботу з відкриття експортних ринків і підприємств, закритих внаслідок російських нападів і руйнувань;
  • допомога українському уряду проводити реформи, необхідні для зміцнення економіки;
  • робота з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу G7, щоб забезпечити взаємодоповнюваність та взаємопідсилення міжнародних зусиль.

За інформацією видання Forbes, сім’я Пріцкер — одна з найбагатших у світі — їхні загальні статки перевищують 30 млрд дол. Джерело багатства сім’ї — міжнародна мережа готелів найвищого рівня Hyatt Hotels Corporation. Предки Пріцкер наприкінці XIX ст. Емігрували до США з села Великі Пріцьки (тепер Обухівський район Київської області).

Джерело: Ракурс


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