США запровадили санкції проти турецьких компаній, які допомагали рф обходити обмеження

П’ять турецьких компаній потрапили до санкційного списку США за допомогу рф, фото: «Главком»

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Адміністрація президента США сьогодні, 14 вересня, запровадила санкції проти п’яти турецьких компаній і громадянина Туреччини, звинувативши їх у допомозі росії ухилятися від санкцій і підтримці Москви у її війні проти України.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Протягом останніх 18 місяців ми ділилися нашим занепокоєнням з турецьким урядом і приватним сектором та інформували їх про значні ризики ведення бізнесу з тими, проти кого ми запровадили санкції і хто пов’язаний з російською війною, — розповів агентству на умовах анонімності високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США.

Зазначається, що під санкції потрапили турецькі компанії, котрі, за інформацією Держдепу США, постачали товари подвійного призначення та допомагали ремонтувати підсанкційні судна:

Margiana Insaat Dis Ticaret — здійснила сотні поставок російським підприємствам, що перебувають під санкціями і є частиною ланцюжка поставок для виробництва військових безпілотників, які використовуються у війні в України;

Demirci Bilisim Ticaret Sanayi — відправляла в росію датчики і вимірювальні інструменти;

Denkar Ship Construction — надавала судноремонтні послуги суднам компанії, пов’язаної з міноборони рф;

турецьке суднобудівне агентство ID Ship Agency та його власника Ількера Догруйола;

компанію CTL Limited, яка, за словами Держдепартаменту, є посередником, що постачає електронні компоненти американського та європейського походження компаніям у рф.

Джерело: Reuters