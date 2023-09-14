Відео атаки морських дронів по російському кораблю показав Федоров

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Момент атаки по російському кораблю, скріншот відео
Відео атаки морських дронів по російському кораблю показав Федоровhttps://racurs.ua/ua/n187265-video-ataky-morskyh-droniv-po-rosiyskomu-korablu-pokazav-fedorov.htmlРакурс
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі сьогодні, 14 вересня, опублікував відео роботи морського безпілотника по російському кораблю.
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Міністр зазначив, що цю операцію здійснювало Головне управління розвідки Мін оборони України.
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На відео показано, як безпілотник у темну пору доби атакує корабель, з якого його намагаються підбити. Згодом на відео можна побачити яскравий спалах.
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