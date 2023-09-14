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Ракурс
Момент атаки по російському кораблю, скріншот відео

Відео атаки морських дронів по російському кораблю показав Федоров

14 вер 2023, 21:55
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі сьогодні, 14 вересня, опублікував відео роботи морського безпілотника по російському кораблю.


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Міністр зазначив, що цю операцію здійснювало Головне управління розвідки Мін оборони України.

Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу, — наголосив міністр.

На відео показано, як безпілотник у темну пору доби атакує корабель, з якого його намагаються підбити. Згодом на відео можна побачити яскравий спалах.

Джерело: Ракурс


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