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Ракурс
Момент атаки по российскому кораблю, скриншот видео

Видео атаки морских дронов по российскому кораблю показал Федоров

14 сен 2023, 21:55
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі сьогодні, 14 вересня, опублікував відео роботи морського безпілотника по російському кораблю.


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Міністр зазначив, що цю операцію здійснювало Головне управління розвідки Мін оборони України.

Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу, — наголосив міністр.

На відео показано, як безпілотник у темну пору доби атакує корабель, з якого його намагаються підбити. Згодом на відео можна побачити яскравий спалах.

Источник: Ракурс


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