Видео атаки морских дронов по российскому кораблю показал Федоров

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Момент атаки по российскому кораблю, скриншот видео
Видео атаки морских дронов по российскому кораблю показал Федоровhttps://racurs.ua/n187265-video-ataki-morskih-dronov-po-rossiyskomu-korablu-pokazal-fedorov.htmlРакурс
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі сьогодні, 14 вересня, опублікував відео роботи морського безпілотника по російському кораблю.
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Міністр зазначив, що цю операцію здійснювало Головне управління розвідки Мін оборони України.
Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу, — наголосив міністр.
На відео показано, як безпілотник у темну пору доби атакує корабель, з якого його намагаються підбити. Згодом на відео можна побачити яскравий спалах.
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