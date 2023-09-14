США розширили антиросійські санкції, фото: Jernej Furman

https://racurs.ua/ua/n187264-ssha-zaprovadyly-novi-sankciyi-proty-rf-detali.html

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США запровадили новий пакет санкцій проти рф. Він передбачає запровадження майже 100 санкцій на російську еліту та російську промислову базу, фінансові установи та постачальників технологій

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Про сьогодні, 14 вересня, повідомляється на сайті Мінфіну США.

Під санкції потрапили понад 70 осіб, серед яких російські мільярдери:

Андрій Бокарьов;

дружина Бокарьова Ольга Сировацька;

Іскандар Махмудов (бізнес-партнера Бокарєва);

Джахангір Махмудов (син Іскандара Махмудова);

Мкртич Окроян (головний конструктор авіаційного підприємства «Союз»);

Алла Бабан;

Анна Окроян;

Андраник Окроян;

Арутюн Окроян;

Ігор Алтушкін (засновник «Російської мідної компанії»).

Також у санкційному списку заступник міністра оборони рф з 2018 року Олексій Криворучко та його дружина Катерина Криворучко.

Під санкції, зокрема, потрапили такі російські підприємства:

«Автоваз»;

авіазавод «Агат»;

«Москвич»;

«Трансмашхолдинг» (підприємство Бокарьова, яке виробляє рухомий склад);

«Росавтодор»;

НВО «Сатурн» (виробляє двигуни для крилатих ракет та військово-транспортних літаків);

«Сінко-Банк»;

«Російська мідна компанія»;

«Об'єднана металургійна компанія»;

«Соллерс» (виробник автомобілів);

Балашихінський ливарно-механічний завод (виробник авіатехніки);

Ульянівський патронний завод;

Ростовський інститут радіозв’язку.

Також під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР — загалом майже 150 юросіб. Крім того, санкції запроваджені проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

У Мінфіні США наголошують, що санкції спрямовані на послаблення спроможності Кремля вести війну проти України.