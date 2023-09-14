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США розширили антиросійські санкції, фото: Jernej Furman
США запровадили нові санкції проти рф — деталіhttps://racurs.ua/ua/n187264-ssha-zaprovadyly-novi-sankciyi-proty-rf-detali.htmlРакурс
США запровадили новий пакет санкцій проти рф. Він передбачає запровадження майже 100 санкцій на російську еліту та російську промислову базу, фінансові установи та постачальників технологій
.
Про сьогодні, 14 вересня, повідомляється на сайті Мінфіну США.
Під санкції потрапили понад 70 осіб, серед яких російські мільярдери:
- Андрій Бокарьов;
- дружина Бокарьова Ольга Сировацька;
- Іскандар Махмудов (бізнес-партнера Бокарєва);
- Джахангір Махмудов (син Іскандара Махмудова);
- Мкртич Окроян (головний конструктор авіаційного підприємства «Союз»);
- Алла Бабан;
- Анна Окроян;
- Андраник Окроян;
- Арутюн Окроян;
- Ігор Алтушкін (засновник «Російської мідної компанії»).
Також у санкційному списку заступник міністра оборони рф з 2018 року Олексій Криворучко та його дружина Катерина Криворучко.
Під санкції, зокрема, потрапили такі російські підприємства:
- «Автоваз»;
- авіазавод «Агат»;
- «Москвич»;
- «Трансмашхолдинг» (підприємство Бокарьова, яке виробляє рухомий склад);
- «Росавтодор»;
- НВО «Сатурн» (виробляє двигуни для крилатих ракет та військово-транспортних літаків);
- «Сінко-Банк»;
- «Російська мідна компанія»;
- «Об'єднана металургійна компанія»;
- «Соллерс» (виробник автомобілів);
- Балашихінський ливарно-механічний завод (виробник авіатехніки);
- Ульянівський патронний завод;
- Ростовський інститут радіозв’язку.
Також під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР — загалом майже 150 юросіб. Крім того, санкції запроваджені проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.
У Мінфіні США наголошують, що санкції спрямовані на послаблення спроможності Кремля вести війну проти України.
«Ми також чітко дали зрозуміти, що ті фізичні та юридичні особи, які отримують прибуток від вторгнення та своєї близькості до Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив у накладенні серйозних витрат на олігархів путіна, — наголошують у відомстві.
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