Ким Чен Ына внесли в базу «Миротворца»

https://racurs.ua/n187279-kim-chen-yna-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html

Ракурс

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина внесли до бази українського сайту «Миротворець». Сторінка з ним з’явилася ще 6 вересня, тобто до зустрічі з президентом росії володимиром путіним, але ЗМІ звернули увагу на це лише 15 вересня.

.

Як причини внесення до бази зазначено «замах на суверенітет та територіальну цілісність України» та «забезпечення російської військової агресії проти України та її громадян».

Лідер КНДР названий «пособником російських воєнних злочинів» та «співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян».

Кім Чен Ин зустрівся з путіним 13 вересня на космодромі Східний в Амурській області. Зустріч тривала понад дві години.

Передбачалося, що лідер КНДР та президент рф обговорять передачу Москві північнокорейської зброї в обмін на військові технології для Пхеньяну. Офіційно повідомлялося, що вони обговорювали військово-політичну ситуацію на Корейському півострові та в Європі, а також «зміцнення стратегічної та тактичної взаємодії».

15 вересня Кім Чен Ин приїхав у Комсомольську-на-Амурі, де відвідав авіапідприємства зі збирання винищувачів Су-35 та Су-57.

Центр «Миротворець» — український сайт та громадська організація, яка публікує персональні дані людей, що вважаються авторами сайту ворогами України, або «дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права».