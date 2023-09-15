Правительство планирует увеличить с 1 января «минималку» – новые показатели в проекте бюджета-2024

https://racurs.ua/n187282-kabmin-planiruet-uvelichit-s-1-yanvarya-minimalku-novye-pokazateli-v-proekte-budjeta-2024.html

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З 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату можуть збільшити до 7,1 тис. грн, а з 1 квітня — до 8 тис. грн.

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Наразі «мінімалка» в Україні становить 6,7 тис. грн, вона незмінна з 1 жовтня 2022 року.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2 тис. 920 грн (нині — 2 тис. 589 грн).

Такі показники Кабмін заклав у проект держбюджету на 2024 рік.

На засіданні 15 вересня уряд затвердив цей документ на наступний рік.

Його основні параметри такі:

доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн).

видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн).

дефіцит: 1,531 трлн грн.

До 15 вересня проєкт мають передати на розгляд Ради.

На оборону й безпеку країни Кабмін направить понад половину всіх ресурсів бюджету — 1,685 трлн грн (на 113 млрд грн більше, ніж у попередньому).

Соціальну сферу хочуть профінансувати на 489 млрд грн (на 25 млрд грн більше, ніж торік).

Медицина та освіта — отримають 179 мільярдів гривень (на 23 млрд грн більше, ніж торік)

Підтримка ветеранів обійдеться удвічі дорожче. Видатки за цією статтею збільшать з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у 2024 році.

Щодо відновлення економіки, то підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускає нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника.