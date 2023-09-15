Выплаты военнослужащим пересмотрел Кабмин. Фото:

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Ракурс

Виплати деяким категоріям військовослужбовців переглянули в Україні.

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Уряд вніс зміни до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану». Надбавки передбачені пораненим захисникам та військовим інструкторам. Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Очікується, що керівникам та інструкторам-викладачам навчальних частин, центрів та підрозділів щомісячно буде виплачуватися винагорода від 15 до 30 тис. грн. Самі ж розміри додаткових виплат будуть залежати від посади.

Урядовці також переглянули виплати пораненим бійцям, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби з переоглядом через 6−12 місяців та які були зараховані у розпорядження відповідних командирів. Вони отримуватимуть зарплату за останньою займаною посадою у повному обсязі без додаткової премії.

Крім того, пораненим захисникам після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування щомісяця буде виплачуватися оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 тис. 100 грн.

Нагадаємо, у проекті держбюджету на 2024 рік Кабмін пропонує збільшити мінімальну зарплату в Україні. Очікується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7,1 тис. грн, а з 1 квітня — до 8 тис. грн.