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Пограничники уничтожили полевой арсенал врага. Фото: ГПСУ
Полевой арсенал врага возле Бахмута уничтожили пограничники (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187300-polevoy-arsenal-vraga-vozle-bahmuta-unichtojili-pogranichniki-video.htmlРакурс
Українські військові продовжують уражати склади з боєкомплектом росіян.
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Зокрема, на Бахмутському напрямку прикордонники знищили пункт боєпостачання піхотного підрозділу армії рф. Аеророзвідка встановила місце накопичення БК противника, а вже по об'єкту вгатили за допомогою станкового автоматичного гранатомета. Про це Державна прикордонна служба України повідомила 15 вересня.
На кадрах, які опублікувала ДПСУ, видно, що прицільним вогнем був ліквідований загарбник, який перебував біля цілі. А від наступних пострілів ящики з боєприпасами загорілися та вибухнули. Від детонації ворожий польовий арсенал був повністю знищений.
Нагадаємо, 10 вересня розвідники штурмової бригади «Сталевий кордон» виявили ворожий спостережний пункт на на Куп’янському напрямку, частина якого тимчасово контролюється окупантами. Бійці знищили ворожу позицію з кількома росіянами, а двох загарбників взяли у полон.
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