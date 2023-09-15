Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на украинское зерно. Фото:

https://racurs.ua/n187299-embargo-na-ukrainskoe-zerno-ne-budut-prodoljat-evrokomissiya.html

Ракурс

Обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України не стала продовжувати Європейська комісія.

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Сьогодні, 15 вересня, спливав термін дії відповідних заходів, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку. А Єврокомісія проаналізувала вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС і дійшла висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках п’яти держав-членів Євросоюзу, які вимагали заборони. Про це повідомляється на сайті комісії.

У результаті було досягнуто домовленості про те, що дія чинних заходів закінчується сьогодні, — зазначили в Єврокомісії.

Також європейці повідомили, що українська влада погодилася діяти так, щоб ціни на зерно не зросли. Для цього протягом 30 днів запровадять систему ліцензування експорту.

Починаючи з 16 вересня Київ повинен «запровадити ефективні заходи контролю» за експортом чотирьох категорій сільгосппродукції, щодо яких і запроваджувалися обмеження. Всі ці заходи мають бути подані українською владою до Єврокомісії не пізніше понеділка, 18 вересня.

Тим часом прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжує заборону на імпорт українського зерна з опівночі 16 вересня

Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність згоди Єврокомісії, — заявив він.

Нагадаємо, влада Польщі заявляла, що Варшава проситиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, але якщо там відмовлять, то таке рішення буде прийнято самостійно. А польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький наголошував, що «Польща не дозволить затопити нас українським зерном».