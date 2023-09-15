Масштабный пожар на складах в Ростове. Фото: соцсети

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Масштабна пожежа у Ростові-на-Дону виникла у п’ятницю, 15 вересня.

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Раптово спалахнув склад електротехнічного обладнання, який знаходиться на Аксайському проспекті, 15 — неподалік від ринку «Класик» і закритого комплексу «Атлант». Про це заявили у Міністерстві у справах цивільної оборони рф.

Повідомляється, що пожежа охопила площу розміром 200 кв. м і її намагаються ліквідувати рятувальники.

А Telegram-канал Don Mash повідомив, що горить пластик на одному зі складів «Алмазу». На дорозі утворилися затори, є загроза поширення на будівлю поруч. У мережі вже публікують фото пожежі.

Нагадаємо, 9 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі горіла військова частина російських загарбників, розташована на вулиці Калініна. Очевидці стверджують, що загоряння сталося після вибуху. Однак окупанти заявляли, що причиною пожежі у військовій частині стало «побутове займання».