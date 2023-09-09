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Пожежа у Сімферополі, скріншот відео
У Сімферополі горить військова частина — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187078-u-simferopoli-goryt-viyskova-chastyna-zmi-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Сімферополі горить військова частина, розташована на вулиці Калініна.
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Відповідні повідомлення з’явилися у соцмережах.
За словами свідків, пожежа розпочалася після вибуху.
Водночас окупанти вже заявили, що причиною пожежі у військовій частині стало «побутове займання». Стверджується, що пожежа вже локалізована.