Пожар в Симферополе, видео скриншот

https://racurs.ua/n187078-v-simferopole-gorit-voennaya-chast-smi-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Сімферополі горить військова частина, розташована на вулиці Калініна.

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Відповідні повідомлення з’явилися у соцмережах.

За словами свідків, пожежа розпочалася після вибуху.

Водночас окупанти вже заявили, що причиною пожежі у військовій частині стало «побутове займання». Стверджується, що пожежа вже локалізована.