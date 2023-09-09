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Ракурс
Пожар в Симферополе, видео скриншот

В Симферополе горит воинская часть — СМИ (ВИДЕО)

9 сен 2023, 17:25
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У тимчасово окупованому Сімферополі горить військова частина, розташована на вулиці Калініна.


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Відповідні повідомлення з’явилися у соцмережах.

За словами свідків, пожежа розпочалася після вибуху.

Водночас окупанти вже заявили, що причиною пожежі у військовій частині стало «побутове займання». Стверджується, що пожежа вже локалізована.

Источник: Ракурс


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