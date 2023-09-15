Видео зачистки Андреевки от окупантов опубликовали бойцы ВСУ. Фото: Генштаб

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Ракурс

Зачистку звільненої Андріївки в Бахмутському районі Донецької області показали на відео.

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Після знищення командирів 72-ї ОМСБР росії, залишки окупантів ще переховувались в оточеному селі. Українські військові підняли у небо дрон із гучномовцем, а командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть. Про це 15 вересня Третя штурмова бригада повідомила в Facebook.

Штурмовики зазначають, що внаслідок бойової операції частина загарбників здалася.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині, яке розташоване на південь від Кліщіївки. Зараз українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські загарбники запекло обороняли населений пункт, застосовувалася артилерія, дрони-камікадзе, а підходи на Андріївки були щільно заміновані. Саме ж село зараз знищене настільки, що нема навіть де встановити прапор.

Під час штурму Андріївки Третя штурмова бригада вщент розбила 72-гу окрему механізовану бригаду армії рф. За дві доби були ліквідовані начальник бригадної розвідки ворога, троє комбатів та майже вся піхота бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.