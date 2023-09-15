Десятки оккупантов ежедневно попадают в плен. Фото:

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Десятки російських окупантів щодня потрапляють в український полон.

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Обмінний фонд щодня поповнюються завдяки останнім успіхам Сил безпеки й оборони України. Загарбники потрапляють полон, як внаслідок боїв, так і самостійно здаються. А поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених. Про це 15 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно, — зазначив він.

Також представник ГУР додав, що останнім часом росіяни стали частіше подавати заявки у межах державної програми України для здачі в полон «Хочу жить». Раніше таких заявок щодня було по 70−100, а зараз — 170 та більше. Зараз на реалізації перебуває тисяча заявок, а понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту російських військовослужбовців.

Юсов відзначив, що такий ефект серед окупантів спровокувала успішна спецоперація української воєнної розвідки «Синиця», внаслідок якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Нагадаємо, 10 вересня розвідники штурмової бригади «Сталевий кордон» на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт на території України. Ворожу позицію знищили, а двох окупантів взяли у полон.