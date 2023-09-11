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Українські військові взяли в полон двох окупантів, фото: ДПСУ
Бійці «Сталевого кордону» взяли в полон окупантів на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187130-biyci-stalevogo-kordonu-vzyaly-v-polon-okupantiv-na-kup-yanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Розвідники штурмової бригади «Сталевий кордон» на Куп’янському напрямку вчора, 10 вересня, виявили ворожий спостережний пункт на території України.
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За результатами вдало проведеної штурмової операції прикордонники знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами, а ще двох окупантів взяли в полон. Відповідне відео сьогодні, 11 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд, — вказано в повідомленні.
На відео показано взяття в полон окупантів, їхній допит та знищену позицію ворога.
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