Бійці ДПСУ знищили російський опорний пункт. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187112-prykordonnyky-znyschyly-vorojyy-opornyy-punkt-video.html

Ракурс

Бійці Державної прикордонної служби України продовжують завдавати росіянам втрат на фронті.

.

Зокрема, прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ротний опорний пункт окупантів, ворожий автомобіль та кількох російських військових. Відео роботи бійців прес-служба Державної прикордонної служби України опублікувала в Facebook.

Мертвих росіян ще треба порахувати. Влучними пострілами артилерія «Сталевого кордону» знищила ворожий ротний опорний пункт, автівку та відправила на той світ кількох окупантів, — йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити, як аеророзвідка фіксує російські позиції поблизу однієї з лісопосадок. Згодом по ворогах працює українська артилерія.

Нагадаємо, на одній з ділянок фронту прикордонники «Сталевого кордону» виявили ворожу вантажівку «Камаз», яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов машини вибуховий «подарунок».