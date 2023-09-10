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Ракурс
Бойцы ГПСУ уничтожили российский опорный пункт. Фото:

Пограничники уничтожили вражеский опорный пункт (ВИДЕО)

10 сен 2023, 20:47
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Бійці Державної прикордонної служби України продовжують завдавати росіянам втрат на фронті.


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Зокрема, прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ротний опорний пункт окупантів, ворожий автомобіль та кількох російських військових. Відео роботи бійців прес-служба Державної прикордонної служби України опублікувала в Facebook.

Мертвих росіян ще треба порахувати. Влучними пострілами артилерія «Сталевого кордону» знищила ворожий ротний опорний пункт, автівку та відправила на той світ кількох окупантів, — йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити, як аеророзвідка фіксує російські позиції поблизу однієї з лісопосадок. Згодом по ворогах працює українська артилерія.

Нагадаємо, на одній з ділянок фронту прикордонники «Сталевого кордону» виявили ворожу вантажівку «Камаз», яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов машини вибуховий «подарунок».

Источник: Ракурс


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