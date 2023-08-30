Дрон ДПСУ ювелірно знищив вантажівку рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n186708-dron-dpsu-uvelirno-znyschyv-vantajivku-z-okupantamy-video.html

Ракурс

Оператори дронів продовжують майстерно знищувати російських загарбників.

.

Зокрема, прикордонники «Сталевого кордону» виявили ворожу вантажівку «Камаз», яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов машини вибуховий «подарунок». Про це 30 серпня повідомила Державна прикордонна служба України.

FPV-Ювеліри влаштували камазу окупантів гарячу зустріч, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як дрон влучає у ворожу вантажівку та щирі емоції оператора БПЛА, який радіє зробленій роботі.

Нагадаємо, лише за одну ніч бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили російський танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби. Ворога ліквідували на Куп’янському напрямку.