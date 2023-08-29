На Куп’янщині воїни ЗСУ за ніч знищили техніки рф на 6 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n186681-na-kup-yanschyni-voyiny-zsu-za-nich-znyschyly-tehniky-rf-na-6-mln-dolariv-video.html

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На Куп’янському напрямку воїни з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сіркау за ніч успішно знищили танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби.

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Про це сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.