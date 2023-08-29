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Ракурс
На Куп’янщині воїни ЗСУ за ніч знищили техніки рф на 6 млн доларів

На Куп’янщині воїни ЗСУ за ніч знищили техніки рф на 6 млн доларів (ВIДЕО)

29 сер 2023, 17:20
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На Куп’янському напрямку воїни з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сіркау за ніч успішно знищили танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби.


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Про це сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Ракурс


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