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Ракурс
На Купянщине воины ВСУ за ночь уничтожили техники рф на 6 млн долларов

На Купянщине воины ВСУ за ночь уничтожили техники рф на 6 млн долларов (ВИДЕО)

29 авг 2023, 17:20
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На Куп’янському напрямку воїни з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сіркау за ніч успішно знищили танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби.


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Про це сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Источник: Ракурс


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