На Купянщине воины ВСУ за ночь уничтожили техники рф на 6 млн долларов

https://racurs.ua/n186681-na-kupyanschine-voiny-vsu-za-noch-unichtojili-tehniki-rf-na-6-mln-dollarov-video.html

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На Куп’янському напрямку воїни з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сіркау за ніч успішно знищили танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби.

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Про це сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.