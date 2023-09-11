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Украинские военные взяли в плен двух оккупантов, фото: ГПСУ

Бойцы «Стальной границы» взяли в плен окупантов на Купянском направлении (ВИДЕО)

11 сен 2023, 15:15
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Розвідники штурмової бригади «Сталевий кордон» на Куп’янському напрямку вчора, 10 вересня, виявили ворожий спостережний пункт на території України.


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За результатами вдало проведеної штурмової операції прикордонники знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами, а ще двох окупантів взяли в полон. Відповідне відео сьогодні, 11 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд, — вказано в повідомленні.

На відео показано взяття в полон окупантів, їхній допит та знищену позицію ворога.

Источник: Ракурс


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